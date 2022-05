Pompiers agressés lors du 1er-Mai à Nîmes : l'agresseur condamné à huit mois de prison ferme

L'homme qui a agressé trois sapeurs-pompiers à Nîmes, dans le Gard, en marge du défilé du 1er-Mai a été condamné à 16 mois de prison dont huit avec sursis mercredi 4 mai par le tribunal correctionnel de la ville, indiquent les pompiers du Gard dans un communiqué. Il a été maintenu en détention.

CONDAMNATION SUITE A AGRESSION ENVERS 3 SAPEURS-POMPIERS

Ce mercredi a eu lieu, au tribunal de Nîmes, l’audience en comparution immédiate suite cette l’agression. L’agresseur a été déclaré coupable et condamné à 16 M d’emprisonnement dont 8 M avec sursis et maintien en détention pic.twitter.com/D3EfrP7aEf — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) May 4, 2022

Les constitutions de partie civile des victimes et du service départemental d'incendie et de secours ont été déclarées recevables, ce qui va leur permettre d'obtenir des dommages et intérêts ainsi que le remboursement de leurs frais de justice.

Deux jours d'ITT pour un pompier

Lundi, les pompiers du Gard annonçaient qu'une plainte avait été déposée après l'agression de deux sapeurs-pompiers. Le lieutenant-colonel Eric Agrinier expliquait à franceinfo que les pompiers étaient intervenus, à la demande de la police, pour aider un individu dans un "état suspect".

Pendant sa prise en charge, celui-ci s'était mis à les insulter et en était venu aux mains. Les deux pompiers - un professionnel et un volontaire - avaient immédiatement été pris en charge, en état de choc. L'un d'eux s'est vu prescrire 2 jours d'ITT. Le lieutenant-colonel indique mercredi à franceinfo qu'un troisième pompier, visé par les insultes, avait aussi déposé plainte.