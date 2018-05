Manifestations du 1er-Mai : la CGT "ne fait pas que rêver à un front unitaire, elle y travaille"

Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT, a regretté, mardi sur franceinfo, que "les fédérations n'appellent pas ensemble à des mobilisations interprofessionnelles".

Comme souvent les manifestations du 1er-Mai vont se dérouler en ordre dispersé. Les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour un mouvement unitaire. Pourtant, la CGT "ne fait pas que rêver à un front unitaire, elle y travaille", a déclaré, mardi sur franceinfo, Fabrice Angéi, secrétaire confédéral de la CGT.

"On le voit dans les entreprises, dans les professions comme les cheminots, Air France, mais il est vrai qu'au niveau national on regrette que les fédérations n'appellent pas ensemble à des mobilisations interprofessionnelles", a indiqué Fabrice Angéi. "Je pense donc que les choses peuvent évoluer très vite et dans un périmètre plus large", a estimé Fabrice Angéi, alors que de son côté, le nouveau secrétaire général de FO, Pascal Pavageau, s'est dit ouvert à la discussion et à travailler à cette unité.

La CFDT estime qu'un front unitaire ne permet pas d'avoir des résultats concrets pour les travailleurs. "Je ramènerai la CFDT à son histoire. En 2016, on a eu une plateforme commune de revendications. On voit bien que les mouvements de convergence permettent d'avancer pour l'ensemble des salariés, donc je ne partage pas cette opinion", a insisté Fabrice Angéi.