Manifestation du 1er-Mai : policiers et manifestants jouent au chat et à la souris dans le Quartier latin à Paris

Une centaine de jeunes, dont certains encagoulés, ont joué au chat et à la souris dans les rues touristiques du Quartier latin à Paris avec les forces de l'ordre, mardi 1er mai. Rassemblés sur la place de la Contrescarpe, bordée de bars et restaurants habituellement bondés de touristes, les manifestants ont affronté les forces de l'ordre à coup de projectiles d'un côté, et de gaz lacrymogène de l'autre.

Ces événements surviennent quelques heures après les heurts qui ont émaillé le traditionnel défilé de la fête du Travail dans la capitale. Plusieurs tracts appelant les manifestants à se rendre dans ce quartier du centre de Paris, haut lieu de la contestation en Mai 68, pour un rassemblement non-officiel ont été retrouvé sur le parcours du cortège du 1er-Mai.

Des barricades et des projectiles

Peu après 19 heures, des affrontements ont éclaté dans le Quatier latin. Certains manifestants dressaient des barricades au moyen de barrières publiques sur la place. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, les clients attablés se sont calfeutrés à l'intérieur des établissements, qui avaient rangé tables et chaises des terrasses.

Ambiance rue Mouffetard et place de la Contrescarpe #1ermai2018 pic.twitter.com/RDH5s1pWVV — Pierre Bouvier (@pibzedog) 1 mai 2018

Espérant trouver refuge aux abords du Panthéon, des jeunes qui dansaient dans une ambiance bon enfant, ont par la suite été évacués au cours de la soirée. La situation semblait revenue à la normale autour de 22 heures.