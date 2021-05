Présidentielle 2022 : la réélection d'Emmanuel Macron conduirait au "chaos général", déclare Marine Le Pen dans son discours du 1er-Mai

Elle veut être la présidente de la "paix civile". Marine Le Pen a prononcé son traditionnel discours du 1er-Mai après avoir déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, samedi matin. La réélection éventuelle d'Emmanuel Macron à la présidence de la République conduirait à un "chaos (qui) serait absolument général", après un premier mandat "de violences", a jugé la candidate à l'Elysée.

"Ce serait le saccage social, celui qu'il n'a pas encore réussi totalement à mettre en œuvre, ce serait la purge fiscale car l'Union européenne va évidemment réclamer maintenant la mise en œuvre des mesures qui ont été suspendues par la crise du Covid" et "ce serait la continuation de la vente à la découpe de la France et de nos grands groupes", a ajouté la dirigeante d'extrême droite, qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle et veut axer sa campagne sur "la protection, la projection et la transmission".

"Quatre ans de chaos"

Pour Marine Le Pen, "il ne restera du mandat d'Emmanuel Macron que cette impression de désunion, de destruction". "Nous venons de vivre quatre ans de chaos, de désunion, de fragmentation. C'est un mandat de violences et particulièrement de violences à l'égard du peuple français", a-t-elle estimé.

"Moi je veux être la présidente (...) du rassemblement national et de l'union nationale. Il y a beaucoup à faire pour retisser ce qu'Emmanuel Macron a consciencieusement déchiré pendant quatre ans", a-t-elle ajouté. Marine Le Pen devait ensuite présider un meeting numérique, qui lancera sa campagne des élections régionales.