Bâtiments évacués à Martigues : "Certaines fissures sont importantes, c'est très sérieux", alerte le maire Gaby Charroux

Près de 150 personnes ont été évacuées d'un immeuble à Martigues dans la nuit de samedi à dimanche après l'apparition de fissures.

"Certaines fissures sont importantes, de deux ou trois millimètres à la base, et au sommet, on passe la main dans la fissure. C'est très très sérieux", alerte Gaby Charroux, le maire communiste de Martigues (Bouches-du-Rhône), dimanche 10 septembre sur franceinfo. Près de 150 personnes ont été évacuées d'un immeuble dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants des bâtiments K et M de cet immeuble appartenant au bailleur social 13 Habitat. "Le premier bâtiment est en train de se désolidariser de son voisin", explique l'édile.

Certains d'entre eux ont alerté les pompiers et la mairie samedi soir. "Ils ont entendu un bruit très fort, comme si le bâtiment se déchirait. Donc, les gens se sont affolés légitimement et donc ont alerté partout où ils pouvaient", raconte Gaby Charroux. Les pompiers et la police sont intervenus vers minuit. Le maire de Martigues s'est également rendu sur place.

"On a évacué naturellement et j’ai pris un arrêté de péril concernant cet immeuble dès deux heures du matin." Gaby Charroux, maire communiste de Martigues à franceinfo

L'élu "pense" à ces familles "parfois avec enfant" qui ont dû quitter leur domicile "en catastrophe", au milieu de la nuit, sans avoir le temps de prendre beaucoup d'effets personnels. Ces habitants ne pourront pas regagner leur domicile jusqu'à nouvel ordre. "Peut-être ultérieurement pour récupérer quelques affaires mais pour ce qui est d’habiter à nouveau, la réponse est non", affirme Gaby Charroux.

Selon lui, les experts annoncent que cet immeuble "va s’effondrer cet après-midi, demain, dans une semaine, dans un mois... mais il va s’effondrer". Par conséquent, poursuit le maire de Martigues, "je demande à ce qu’on l’aide à s’effondrer parce que de toute façon, il n’est plus possible qu’il soit dédié à l’habitat et à location. Donc, poursuit-il, autant accélérer ce mouvement".

Certaines fissures sont impressionnantes et visibles depuis l'extérieur. (JULIETTE PIERRON / RADIO FRANCE)

"Le bailleur est en train d’envisager des relogements"

Gaby Charroux indique qu'une quarantaine d'habitants ont passé la nuit dans un gymnase de la ville. Les autres ont pu être hébergés chez de la famille ou des amis. "L’idée étant que ce [dimanche] soir et pour les deux trois jours à venir, toutes les personnes soient recasées dans des hôtels", ajoute l'édile. Ensuite, "le bailleur est en train d’envisager des relogements dans son parc immobilier que ce soit à Marseille, à Port-de-Bouc, à Châteauneuf-les-Martigues, où le bailleur pourra".

Contacté par franceinfo, Romain Luongo, directeur de la communication 13 Habitat confirme que le bailleur cherche dimanche "des solutions temporaires dans des hôtels" et également "des solutions plus pérennes" avec une difficulté : il reste peu de logements vacants dans son parc immobilier. Par ailleurs, Gaby Charroux assure que la mairie a alerté le bailleur social sur la dégradation de cet immeuble.

"En 2021, une jardinière d’un balcon s’est effondrée dans ce même immeuble. Des contrôles ont été faits à propos de toutes les jardinières d’ailleurs et des travaux de réparation et sécurisation ont été menés. Donc, il y avait eu cette alerte. Donc ça pouvait inquiéter un peu." Gaby Charroux, maire communiste de Martigues à franceinfo

Romain Luongo confirme cette information et que des travaux ont été entrepris. Concernant les fissures, ce dernier assure que la nouvelle présidente de 13 Habitat a visité ses bâtiments en mars dernier, en présence d'élus de Martigues. Et à ce moment-là il n'y "avait pas d'alerte pour des fissures structurelles". Il précise également que le bailleur a lancé en mai un plan de réhabilitation. Des travaux de rénovation énergétique doivent commencer dans six mois.