De nombreux candidats comptaient sur ces deux dernières épreuves, passées en juin, pour décrocher le diplôme.

C'est la fin du suspense pour 720 000 lycéens français. Les résultats du baccalauréat sont tombés mardi 4 juillet et le taux d'admis frôle les 85% avant la session des rattrapages, a annoncé le ministre de l'Education, Pap Ndiaye, sur RTL. Mais pour les 15% restants, il reste encore, soit à travailler dur jusqu'à vendredi pour grappiller de précieux points, soit à rester motivé jusqu'à la session de l'année prochaine. Si les élèves connaissaient déjà 82% de leur note finale, comprenant le contrôle continu et les épreuves de spécialité passées en mars, seules la philosophie et le grand oral relevaient encore de l'incertitude. Alors que ces deux matières passées en juin en ont pénalisé certains, ils dénoncent pour la plupart un calendrier du bac incohérent. Franceinfo leur donne la parole.

Axel : "J'aurais préféré passer les spécialités en juin"

Axel habite en banlieue lilloise et a eu 8,09/20 de moyenne : il lui faut donc rattraper 192 points pour obtenir son diplôme. Au bout du fil, le lycéen se dit déçu de sa note au grand oral. "Je suis tombé sur ce que je voulais, j'avais tout appris de mon texte. J'ai eu du mal à répondre à toutes les questions, mais je trouve que je méritais mieux que 8/20. Beaucoup d'élèves de ma classe ont eu plus de 15/20 sans savoir répondre", assure Axel, qui a par ailleurs décroché la note de 11/20 en philo, 5/20 en maths et 7/20 en numérique et sciences informatiques (NSI). Les deux dernières matières sont celles qu'il a choisies de "rattraper".

"J'aurais préféré passer les épreuves de spécialité en juin et le reste en mars. Le fait d'avoir quelques mois supplémentaires pour préparer les maths et NSI, qui étaient mes plus gros coefficients, cela aurait pu changer la donne", affirme celui qui a été absent de son lycée en janvier et février pour cause de maladie. "Au-delà de mon cas particulier, je sais que l'on est beaucoup de lycéens à penser ça." Axel a été admis dans une école de digital marketing, mais ne pourra l'intégrer officiellement qu'une fois le bac en poche. "Je ne suis pas très scolaire de base. Le bac, ça ne me stressait pas plus que ça. Mais cela reste une étape pour les études supérieures", admet le jeune homme.

Anna : "Je veux pouvoir me dire que les efforts, ça paye"

"Ma préparation au bac en candidat libre a été difficile. On a le programme sous les yeux, mais sinon, il faut vraiment tout faire tout seul. Je me suis pas mal débrouillé avec YouTube", raconte Anna, 21 ans, originaire du Pays basque. Mais rien n'est perdu pour elle : avec une moyenne de 9,48/20, elle doit obtenir 52 points aux rattrapages. Elle a obtenu la note de 8/20 en philo et de 9/20 au grand oral. Pour cette dernière épreuve, "les profs avaient pourtant été souriants et rassurants dans ce que je disais", souligne Anna.

"Quand tu dois te remettre sur la philo des mois après, c'est compliqué", juge la jeune femme, dont l'une des spécialités est justement humanités, littérature et philosophie (HLP). Dans sa famille, ils sont peu à avoir le bac sur leur curriculum vitae. "Mon père a commencé à travailler très jeune, tout comme mon frère, ma mère a longtemps été femme au foyer... Seule ma sœur l'a obtenu", liste-t-elle. La jeune femme basque, qui a d'abord étudié dans un lycée professionnel, se met plutôt une pression envers elle-même. "J'ai fait un burn-out et j'ai été diagnostiquée anxio-dépressive. Durant trois ans, j'ai travaillé à distance en reprenant tout depuis le début. Je veux pouvoir me dire que tout ce que j'ai vécu n'aura pas servi à rien, que les efforts, ça paye", explique Anna, qui arrête les études pour se concentrer sur "des projets dans l'écriture".

Sheik : "Je sais que j'ai fait le strict minimum"

Une moyenne générale de 7,6/20, avec 4/20 en philo et 8/20 au grand oral : Sheik doit redoubler sa terminale s'il souhaite obtenir le bac. "Lors de ces épreuves, ça a vraiment été compliqué. Je stressais, j'écrivais ce qui me passait par la tête et je sortais au bout de trois heures. Le fait de les passer trois mois après, ça m'a perturbé, car je n'étais plus dans le 'mood' [état d'esprit, en français]. Après, je sais aussi que j'ai fait le strict minimum, j'ai révisé au dernier moment et ce n'est pas passé", assume le lycéen de banlieue parisienne.

"J'avais l'impression que les profs faisaient leur travail, mais sans plus pour nous stimuler, même si évidemment tout n'est pas leur faute", ajoute Sheik, qui avait été admis sur Parcoursup dans un BUT réseaux et télécommunications. Il est donc contraint de l'abandonner. "J'espère avoir de nouveau ce vœu l'année prochaine. Et je compte bien réviser à l'avance", promet le lycéen.

Jessica : "Je pensais avoir mieux réussi"

Avec une moyenne de 15/20 en philo à l'année, Jessica ne s'attendait pas à moins lorsqu'elle a consulté ses résultats du bac. "Je comptais avoir pareil et j'ai obtenu 9/20, donc, en soi, ça m'a pénalisé", juge celle qui a obtenu une moyenne générale de 9,90. "Même le grand oral, où j'ai eu 15/20, je pensais avoir mieux réussi, ça m'a choquée", évacue l'Essonnienne. Toutefois, elle estime que le nouveau calendrier du bac lui a permis de "mieux réviser". Pour les rattrapages, elle a d'ores et déjà choisi de repasser les épreuves de spécialités, économie-droit et management, sciences de gestion et numérique (MSDGN). Jessica espère devenir l'une des premières bachelières de sa famille. "Je n'ai reçu aucune réponse favorable sur Parcoursup, témoigne-t-elle, mais le bac représenterait pour moi un accomplissement montrant de quoi je suis capable."