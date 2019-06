Proche et Moyen-Orient, traité de Maastricht, affaire Dreyfus... Découvrez les sujets d'histoire-géographie au bac

Les filières générales et technologiques passent l'épreuve ce matin.

Ils vont plancher dessus toute la matinée. Les élèves de terminale passent, mardi 18 juin, l'épreuve d'histoire-géographie. Pour les séries L et ES, les élèves ont le choix entre deux sujets d'histoire : "Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale" et "Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus", indique le ministère de l’Education nationale. En géographie, ils travaillent sur "les opérations de maintien de la paix dans le monde, reflet de l'organisation géopolitique du monde".

Les séries scientifiques ont le choix entre deux sujets d'histoire – "La Chine et le monde depuis 1949" et "La gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht" – et doivent réaliser un croquis sur "une inégale intégration des territoires dans la mondialisation".

Voici enfin les sujets des filières technologiques (ST2S, STHR et STMG) :