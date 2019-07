Fuites des résultats du bac à Lille : le rectorat "a été trop loin dans la procédure de vérification"

Certains élèves de l'académie de Lille ont eu accès à leurs résultats pendant une quinzaine de minutes jeudi soir.

Certains lycéens ont pu consulter pendant 15 à 20 minutes leurs résultats du bac, dans la soirée du jeudi 4 juillet, à cause d'une erreur du rectorat de Lille (Hauts-de-France) qui confirme avoir eu "un problème de verrouillage lors d'essais techniques".

Pour Guillaume Ouattara, journaliste à Campus Chanel et ingénieur en informatique de formation, le rectorat "a voulu vérifier que tout fonctionnait bien et a été trop loin dans la procédure de vérification". Sur franceinfo, il invite tout de même les candidats concernés à vérifier les résultats vendredi 5 juillet, car "il y avait une forte probabilité pour que les résultats affichés ne soient pas les bons".

Des élèves hyper connectés

Il ne s'étonne pas du fait que des élèves soient tombés sur ces résultats la veille, même s'il fallait cliquer sur la session 2018 pour les voir. "Depuis la mise en place de Parcoursup l'an dernier, on a un peu habitué les candidats à être hyper connectés. Aujourd'hui, s'ils veulent savoir s'ils sont pris dans l'enseignement supérieur, ils se connectent à peu près tous les jours sur la plateforme", explique le journaliste.

Le fait qu'ils aillent glaner les informations du bac la veille, ça ne m'étonne qu'à moitié. Cela fait partie de leur petite routine.Guillaume Ouattaraà franceinfo

"Et puis, cela fait une semaine qu'ils entendent parler de la mobilisation des profs, que certains se demandent s'ils allaient avoir ou non les résultats du bac, ajoute Guillaume Ouattara. Finalement oui, mais il y avait à la fois ce stress de Parcoursup, qui les habitue à se connecter tous les jours, et puis cette pression de savoir si la mobilisation des profs allait avoir un impact, cela les a un peu forcés à se connecter."

Ne pas hésiter à vérifier les résultats

"Maintenant que l'accès en ligne aux résultats du bac est démocratisé, le rectorat doit faire un certain nombre de tests pour vérifier que les serveurs informatiques seront robustes et pourront absorber les 47 000 candidats de l'académie de Lille et leurs familles qui vont consulter les résultats. Et puis pour être sûr que les résultats affichés sont les bons résultats, parce que rien n'est pire qu'un bug. Je pense que c'est ce qu'il s'est passé hier : on a voulu vérifier que tout fonctionnait bien, et on a été trop loin dans la procédure de vérification pour le rectorat, et donc ils ont mis les résultats en ligne", indique le journaliste. Il invite tout de même les élèves concernés à consulter les résultats officiels ce vendredi.

À partir du moment où on reçoit des résultats en avance, en plus la veille, en plus des fuites sur les résultats 2018, il y avait une forte probabilité pour que les résultats affichés ne soient pas les bons.Guillaume Ouattaraà franceinfo

"Ce matin, les élèves ont pu avoir leurs vrais résultats. J'ai vu un élève qui a consulté ses résultats hier, il a tweeté en disant qu'il apprenait qu'il passait les rattrapages. Je suis retourné sur son compte Twitter tout à l'heure, il va effectivement passer les rattrapages, donc il a eu une nuit pour se préparer à l'annoncer à ses parents", ajoute Guillaume Ouattara.