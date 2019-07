Bac 2019 : des candidats affirment avoir pu consulter leurs résultats avant leur publication officielle

Certains candidats de l'académie de Lille racontent qu'ils ont eu accès aux résultats du bac dès jeudi soir, au lieu de vendredi matin.

"J'ai vu que je passais au rattrapage, je suis déçue avant l'heure", confie jeudi 4 juillet à franceinfo Léa, 17 ans, candidate au lycée Louis-Pasteur à Lille. La candidate affirme avoir pu consulter les résultats du bac 2019 sur le site de l'académie dès jeudi, alors qu'ils ne devaient être publiés que vendredi à 8 heures.

"Mon cousin qui passe le bac S m'a envoyé un lien sur les réseaux sociaux, raconte la lycéenne. Je n'y croyais pas trop au départ, surtout qu'il était écrit 'session juin 2018'. Mais quand j'ai rentré mon numéro d'immatriculation et ma date de naissance, ils m'ont affiché la bonne session et mon résultat. J'étais sur le site de l'académie de Lille." Selon elle, la page des résultats était disponible vers 22 heures, pendant une petite période seulement. Ensuite, la page internet n'a plus été consultable.

"J'ai une dizaine d'amis qui ont pu voir leur résultat. Quelques membres de ma famille aussi. En tout, de mes connaissances, on est une vingtaine à y avoir eu accès", a affirmé la jeune fille à franceinfo. D'autres candidats ont également publié leurs résultats sur les réseaux sociaux dès jeudi soir.

Un "couac" supplémentaire

Plusieurs autres personnes ont relayé l'information, comme le secrétaire départemental du syndicat Snes-FSU dans le Nord, Willy Leroux. "Jean-Michel Blanquer n'arrête pas de dire que 'tous les élèves de France auront leurs résultats vendredi'. Encore une fake news, dans l'académie de Lille, les résultats ont été accessibles dès jeudi soir", a-t-il écrit.

