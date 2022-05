Epreuves de spécialité, philosophie, grand oral... Le calendrier du bac 2022

Jour J pour le bac 2022. Quelque 520 000 lycéens passent à partir du mercredi 11 mai les épreuves de spécialité, après deux années perturbées par la pandémie qui avaient vu la suppression de la majeure partie des grandes épreuves écrites. A partir de 14 heures, les élèves de Terminale des lycées généraux et technologiques se pencheront sur les sujets de ces épreuves, nées de la réforme du baccalauréat décidée par le ministre Jean-Michel Blanquer. Ces épreuves sont organisées jusqu'au vendredi 13 mai.

"C'est une revalorisation du baccalauréat, et c'est pour ça que les élèves prennent très au sérieux les enseignements de spécialité", a déclaré mercredi sur RTL le ministre, qui a par ailleurs précisé qu'il ne serait sans doute pas à ce poste dans le prochain gouvernement. "C'est le plus probable", a dit Jean-Michel Blanquer, au terme de cinq années passées rue de Grenelle. Les épreuves de spécialité ont été reportées de mars à mai en raison du Covid et ne sont donc pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. Un élément important pour les lycéens.

Un calendrier décalé pour cause de Covid

Le calendrier a été décalé, mais le programme a été arrêté en mars, à la date à laquelle les épreuves auraient dû se dérouler. Les candidats passeront chacun deux épreuves de spécialité, affectées d'un coefficient 16 chacune. Ces épreuves représentent un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points. Les épreuves de spécialité se déroulent de mercredi à vendredi en fonction des matières. Un peu plus de 45 000 correcteurs seront mobilisés. Parmi les spécialité les plus choisies, les Mathématiques, avec 142 730 candidats, les Sciences économiques et sociales (136 466), Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (106 994).

Les autres épreuves – philosophie, français pour les élèves de première et le grand oral – se dérouleront à partir du 15 juin et jusqu'au 1er juillet pour les oraux. Les élèves connaîtront leurs résultats du bac le 5 juillet. Le taux de réussite au baccalauréat dépasse depuis 2012 les 80%. L'an dernier, près de 94% des candidats ont décroché l'examen, condition nécessaire pour accéder aux études supérieures.