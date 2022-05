Bac 2022 : à quoi vont ressembler les premières épreuves de spécialité qui débutent mercredi ?

C'est le retour du bac avec ses nouveautés. Du mercredi 11 au vendredi 13 mai, les lycéens de terminale vont passer, pour "la première fois", les épreuves écrites des enseignements de spécialité (EDS) du baccalauréat dans "le format prévu" par la dernière réforme de cet examen national, a souligné Edouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire (Dgesco), lors d'un point de presse, lundi. Pour les élèves de Mayotte, les dates d'examens sont les 18,19 et 20 mai, précise le ministère de l'Education nationale sur son site.

Depuis son lancement en 2019, sous l'égide du ministre Jean-Michel Blanquer, la réforme du bac général et technologique peine à se mettre en place en raison de la crise du Covid-19. Les épreuves des EDS ont dû être annulées au profit du contrôle continu pour la session de 2020 et l'an dernier, seules les épreuves de philosophie, en terminale, et de français, en première, avaient pu se dérouler en présentiel. Franceinfo fait le point sur la version 2022 du baccalauréat réformé.

Des épreuves à fort coefficient

Cette année, les 381 221 candidats qui sont en voie générale et les 141 978 candidats en voie technologique inaugurent les deux épreuves écrites d'EDS, qui sont les deux matières dominantes du bac et que les élèves ont choisi de garder, après en avoir étudié trois durant leur année de première. Ce système de spécialités regroupe 34 matières différentes pour le bac 2022 et remplace les trois anciennes filières du baccalauréat général – littéraire (L), économique et social (ES) et scientifique (S).

Le système de notation du bac a également évolué avec la réforme : 40% de la note finale repose dorénavant sur le contrôle continu et 60% sur les épreuves finales. Leur nombre est d'ailleurs réduit, avec, en classe de première, l'épreuve écrite et orale de français et, en terminale, les deux épreuves d'EDS, l'écrit de philosophie et le grand oral. Parmi ces examens, les EDS ont le plus fort coefficient (16 par spécialité), contre 10 pour le grand oral (14 en voie technologique), 8 pour la philosophie (4 en voie technologique) et 5 pour chacune des épreuves de français à l'oral et à l'écrit.

Un jour d'examen dédié à chaque spécialité

Ces deux épreuves d'EDS se déroulent sur une journée chacune entre le 11 et le 13 mai. Chaque examen peut durer d'une à plusieurs heures suivant la matière. Parmi les spécialités les plus choisies, les mathématiques arrivent en tête avec 142 730 candidats, suivies par les sciences économiques et sociales (136 466 candidats) et l'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) avec 106 994 inscrits. En bas de la liste des 34 spécialités, ce sont les langues régionales qui remportent le plus faible succès avec quelques dizaines de candidats par langue choisie, selon les données du ministère de l'Education nationale.

Tous les candidats ont dû recevoir leur convocation, émise par leur service académique de rattachement, vers la mi-avril. Ils doivent se présenter trente minutes avant le début de l'épreuve. En cas de retard, "seul le chef de centre peut autoriser, à titre exceptionnel, l'accès à la salle de composition, sans temps supplémentaire", précise le ministère.

Un choix de sujets aménagé

Si les sujets proposés lors de ces deux épreuves sont "conformes au programme de chaque discipline et aux attendus de la classe de terminale", selon le ministère de l'Education nationale, ils ont été aménagés en raison de la pandémie de Covid-19 qui a perturbé une partie de l'année scolaire. Afin de s'adapter à la progression des apprentissages des élèves, chaque candidat est donc assuré d'avoir le choix "entre des questions ou des exercices". A l'origine, un seul sujet par matière était prévu.

Ces épreuves de spécialité peuvent comprendre une partie écrite et une partie orale, comme c'est le cas pour les arts. D'autres, à l'instar des sciences physiques et chimiques en laboratoire (série STL), proposent une partie commune à tous les candidats ainsi que deux parties à choisir parmi trois propositions. Certaines matières demandent une dissertation, comme en histoire, ou encore des réponses à une série de questions obligatoires et à une série de questions au choix, comme en droit et économie. Dans les filières technologiques, les candidats plancheront sur deux thématiques par matière.

Des notes non prises en compte dans Parcoursup

Initialement prévues du 14 au 16 mars, les deux épreuves de spécialité ont été repoussées de deux mois en raison du contexte sanitaire de l'époque. Le 28 janvier, à la suite d'une rencontre avec les syndicats, Jean-Michel Blanquer avait annoncé le report de ces examens au mois de mai, afin de permettre aux élèves et aux professeurs de travailler l'important programme de ces deux matières majeures et d'être prêts pour l'examen.

Mais ce décalage de calendrier a pour conséquence l'impossibilité de prendre en compte les notes acquises lors de ces épreuves dans l'étude des dossiers Parcoursup des élèves.

En l'absence de notes, les établissements auxquels ont postulé les futurs bacheliers étudieront des dossiers contenant les moyennes de spécialités sur les trois trimestres de première ainsi que les deux premiers de terminale.

Des corrections réalisées uniquement en ligne

Autre nouveauté dans cette version 2022 du bac : la correction des épreuves est entièrement dématérialisée. Elle devrait se dérouler en trois temps. Selon les modalités de correction des EDS, les copies seront disponibles en ligne sur l'espace dédié de chacun des 45 000 correcteurs mobilisés, au plus tard le 17 mai au matin. En amont, et au plus tard le 16 mai, des commissions d'entente sur les recommandations de correction spécifiques à chaque discipline auront eu lieu.

Les corrections seront effectuées entre le 17 mai et le 3 juin. Durant cette période, les inspections académiques se tiendront à disposition des correcteurs afin de répondre aux éventuelles interrogations ou difficultés. Enfin, une phase d'harmonisation finale aura lieu entre les correcteurs. Objectif : garantir un traitement équitable de tous les candidats et corriger les éventuels écarts de notation.

Des résultats connus le 5 juillet

Il va falloir s'armer de patience. Les élèves connaîtront les résultats de leurs EDS en même temps que le reste de leurs résultats du bac, le 5 juillet. Ils devront entre-temps avoir passé l'écrit de philosophie, le 15 juin, et le grand oral de 20 minutes devant un jury de trois personnes, entre le 20 juin et le 1er juillet. Les oraux de rattrapage auront lieu, eux, du 6 au 8 juillet.