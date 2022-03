"Cet investissement, les élèves nous le rendent au centuple" : à Pantin, le lycée Lucie Aubrac récompensé pour ses bons résultats

Walid et Adam sont en classe de seconde au lycée Lucie Aubrac à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et chaque matin, ils viennent en cours... avec enthousiasme !

"Ça se passe bien, c'est assez facile, assure le premier. C'est intéressant." Le second le reconnaît, "la façon d'apprendre des professeurs est plutôt entraînante, vraiment captivante."

Ce lycée fait partie des 4 300 établissements publics et privés sous contrats de France observés à la loupe par l'Éducation nationale. Et ses résultats sont satisfaisants selon le ministère, qui retient différents critères : les résultats au bac, mais aussi le taux d'accès, c'est-à-dire la capacité de l'établissement à accompagner ses élèves pendant toute leur scolarité. Et enfin, ce qui est mis en avant, c'est aussi la "valeur ajoutée" de chaque lycée. Comprenez la différence entre les résultats obtenus et ceux qui étaient attendus, compte tenu du contexte de vie socio-économique des élèves et de leur niveau scolaire en arrivant en seconde.

Un accompagnement individualisé

Lena, 15 ans, apprécie aussi le tutorat, entre élèves, qui a une large place dans ce lycée. Elle aime aider ses camarades plus en difficulté : "Vu que je les connais personnellement, j'essaie de m'adapter à eux, leur donner des méthodes, faire des recherches, regarder des vidéos... et j'essaie de leur expliquer avec mes propres mots."

Dans cet établissement de taille modeste, qui accueille 750 élèves, où la mixité sociale est très forte, l'accompagnement individualisé est mis en avant. "Il faut surtout réussir à les stimuler scolairement, confie Malika Ayadi, professeure de français depuis 18 ans au sein du lycée. Je pense que l'appétence scolaire n'est pas innée chez eux."

"Il faut toujours qu'on leur donne ce goût d'apprendre, le goût de l'effort, avoir un bon rapport avec les enseignants au sein de la classe." Malika Ayadi, professeure de français au lycée Lucie Aubrac à Pantin à franceinfo

Les élèves "ont besoin qu'on les rassure, ils ont besoin d'un coup de main", poursuit l'enseignante. Pour développer cette motivation, elle monte des ateliers radio, emmène ses élèves au théâtre, au cinéma, rencontrer des professionnels... Mais tout cela en contrepartie d'un engagement personnel fort de sa part, souvent en dehors des heures de classes. "Oui, mais je dis toujours que cet investissement, les élèves nous le rendent au centuple, tempère Malika Ayadi. Ça va contribuer à une meilleure ambiance, ça va les accrocher dans leurs apprentissages et c'est toujours une plus-value pour la classe."

Des intervenants extérieurs pour booster les élèves

Quelle est la recette miracle pour faire progresser les élèves ? C'est un assemblage de plusieurs facteurs selon le proviseur, Jocelyn Garnier. Des intervenants extérieurs viennent par exemple souvent au lycée. "On a notamment des associations qui vont très spécifiquement aider les jeunes filles à entrer dans les carrières scientifiques et technologiques", explique-t-il.

"On a d'autres associations qui permettent pour chaque élève d'avoir plus confiance en soi et ça peut enclencher une dynamique de réussite pour les élèves." Jocelyn Garnier, proviseur du lycée Lucie Aubrac à Pantin à franceinfo

Un travail sur la durée : la voie professionnelle de ce lycée polyvalent affiche de très bons indicateurs de résultats depuis une dizaine d'années. D'ailleurs, à travers ces résultats publiés par le ministère, on découvre que les établissements les plus prestigieux ne sont pas forcément ceux qui ont les meilleures notes. Le lycée parisien Henri-IV par exemple, symbole de l'excellence, a des indicateurs neutres : 100% de reçus au bac, ce qui reste excellent mais qui correspond aux attentes vu le profil des élèves.