Baccalauréat : Zola, Lamartine, Molière... Découvrez les sujets de français des séries L, ES, S et technologique

Les élèves de première ont planché lundi sur l'épreuve de français.

Après leurs aînés qui ont passé l'épreuve de philosophie le matin, les élèves de première ont planché, lundi 17 juin, sur les épreuves de français du baccalauréat 2019. Au programme pour la série littéraire, cet objet d'étude : "Le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours". Trois extraits de différentes œuvres accompagnaient ce sujet : Le Bourgeois gentilhomme de Molière, Ruy Blas de Victor Hugo, Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Les lycéens avaient le choix entre commenter ce dernier texte ou disserter sur cette question : "Le sens d'une pièce de théâtre et le plaisir qu'elle nous donne reposent-ils uniquement sur les mots ?"

Ecriture poétique et attitude du poète

Du côté des séries S et ES qui travaillaient sur le même sujet, quatre textes avaient été choisis pour accompagner cet objet d'étude : "Ecriture poétique et quête de sens, du Moyen Age à nos jours". Au programme : Méditations poétiques d'Alphonse de Lamartine, Le Cœur innombrable d'Anna de Noailles, Les planches courbes d'Yves Bonnefoy et Tant de corps et tant d'âme d'Andrée Chedid. Les lycéens pouvaient commenter ce dernier texte ou choisir la dissertation : "Avoir l'âme qui rêve, au bord du monde assise… ", écrit Anna de Noailles. Pensez-vous que ce vers puisse définir l'attitude du poète face au monde ?"

Enfin, la série technologique devait s'intéresser au "personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours". Trois œuvres ont été sélectionnées sur ce thème : L'Education sentimentale de Gustave Flaubert, Le Ventre de Paris d'Emile Zola et Aurélien de Louis Aragon. Outre le commentaire ou le sujet d'invention, les candidats pouvaient disserter sur le thème suivant : "Peut-on bien connaître un personnage de fiction sans la présentation des lieux dans lesquels il évolue ?"

• Le sujet de la série L :

• Le sujet des S et ES :

• Le sujet du Bac Technologique :