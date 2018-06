Baccalauréat : le vrai du faux des légendes urbaines

L'arrivée des examens du bac apporte toujours avec elle son lot de légendes urbaines. Françoise Cahen, qui enseigne le français, nous aide à démêler le vrai du faux. La légende urbaine la plus répandue est celle d'un élève qui, à la question "qu'est-ce- que l'audace", aurait seulement répondu: "l'audace,c'est ça", ce qui lui aurait permis de récolter un 20/20. Françoise Cahen explique : "C'est bien arrivé, mais dans un film, c'est impossible que ce sujet soit donné au bac de philosophie. On demande aux candidats de développer une argumentation".

Repasser le bac après l'avoir eu ?

Autre légende : si un camarade ou un professeur meurt, le bac est donné d'office à toute la classe. "Non, c'est très triste, mais cela ne donne pas le bac d'office", explique notre professeure. Si le professeur perd une copie, l'élève a-t-il 20/20, comme certains le pensent ? "C'est déjà arrivé, les candidats ont dû à chaque fois repasser les examens". Pas de brouilleurs d'ondes dans les centres d'examen, mais des détecteurs de portables et, oui, il est possible de repasser le bac si on l'a déjà.