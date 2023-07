Bac 2023 : dates et lieux des résultats, rattrapage, taux de réussite... Voici tout ce qu'il faut savoir avant le verdict du baccalauréat

Les résultats seront disponibles mardi 4 juillet entre 8 heures et 10 h 30 suivant les académies.

Près de 720 000 candidats attendent, mardi 4 juillet, les résultats du baccalauréat. Dans le détail, ils sont environ 390 000 à espérer décrocher ce Graal pour la filière générale, 182 000 pour la filière professionnelle et 145 000 pour la filière technologique, selon le ministère de l'Education nationale.

Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, puis la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en terminale). Voici ce que vous devez savoir sur cette journée de résultats.

1 Quand seront publiés les résultats ?

Les résultats du baccalauréat général, technologique et professionnel seront communiqués à partir du mardi 4 juillet. Visualisez ci-dessous, grâce au moteur de recherche franceinfo, l'horaire de publication par académie.

2 Où peut-on les consulter ?

Les résultats seront affichés dans les lycées ou consultables directement sur la plateforme dédiée de franceinfo, en partenariat avec Lumni. Les résultats officiels nous sont fournis par le ministère de l'Education nationale.

3 Quand et comment vont se dérouler les rattrapages ?

Les épreuves du second groupe, dites de rattrapage, prévues les 5, 6 et 7 juillet 2023, sont accessibles pour les candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20. En filière professionnelle, ceux ayant obtenu moins de 10/20 à l'épreuve de pratique professionnelle sont également concernés.

Les candidats au bac général et technologique choisissent deux enseignements parmi ceux qui correspondent aux épreuves terminales (français, philosophie ou les deux enseignements de spécialité suivis). Ils passent une épreuve orale pour chaque matière. Pour le bac professionnel, les candidats choisissent les deux disciplines sur lesquelles ils souhaitent être interrogés, d'une part entre les mathématiques, les sciences physiques et l'économie-droit ; d'autre part entre le français et l'histoire-géographie.

Dans les deux cas, les notes obtenues ne remplacent celles de l'écrit que si elles sont meilleures. Si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20, le bac est dans la poche. Les résultats sont communiqués le vendredi 7 juillet.

4 Quel est le taux de réussite des dix dernières années ?

Avant la publication des résultats de 2023, on fait le point sur le taux de réussite au bac, toutes filières confondues, lors des dix dernières années. Après avoir atteint les 95% en 2020, il était légèrement en baisse les années suivantes.