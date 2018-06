Bac 2018 : la mondialisation, l'Asie et la mémoire au programme de l'épreuve d'histoire-géographie

Les candidats ont entre trois et quatre heures pour réaliser une composition et une étude de documents.

Et de deux ! Les 558 000 candidats au bac général et technologique passent mardi 19 juin au matin l'épreuve d'histoire-géographie, deuxième étape du marathon de l'examen qui se poursuivra jusqu'à la fin de la semaine. La géographie est la majeure de l'épreuve pour tous les candidats au bac général.

En filière scientifique

Les candidats de la filière scientifique (S) ont le choix de composer en géographie sur "Le continent africain face au développement et à la mondialisation" ou sur "Des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation". Ils doivent ensuite faire une analyse de document en histoire dont le thème est "Le Proche et le Moyen-Orient, foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale".

Dans les filières économique et littéraire

Les candidats des filières économique (ES) et littéraire (L) doivent, eux, composer en géographie sur "L’inégale intégration des territoires à la mondialisation" ou sur "Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales". En histoire, leur analyse de documents porte au choix sur "L’historien et les mémoires du génocide des juifs" ou sur "L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie : la question des harkis".

Dans les filières technologiques

Tourisme, élection présidentielle ou Moyen-Orient sont au programme des exercices proposés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des sujets sur ce site du ministère de l'Education nationale.