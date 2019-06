APPEL A TÉMOIGNAGES. Votre épreuve de baccalauréat a tourné au cauchemar ? Racontez-nous

La fin de l'année approche et avec elle les épreuves du bac. Franceinfo souhaite recueillir vos propres souvenirs de ce passage obligatoire avant l'entrée dansles études supérieures.

La fin de l'année scolaire approche et pour les élèves de terminale, c'est l'heure des révisions. Lundi 17 juin, les épreuves du baccalauréat commenceront avec celle de philosophie pour ouvrir le bal... et ses souvenirs plus ou moins heureux. Votre calculatrice a rendu l'âme au moment où vous passiez l'épreuve de mathématiques (avec le coefficient 7 pour les scientifiques) ? Votre canette a eu le malheur de se renverser sur votre copie une demi-heure avant le rendu ? Vous avez raté le début de votre oral à cause d'un réveil mal réglé ?

Que vous ayez passé votre bac il y a cinq, dix ou vingt ans, racontez-nous vos pires souvenirs liés à ce passage obligé avant l'entrée dans les études supérieures. Si vous avez un souvenir à nous partager ou que vous connaissez un proche qui a vécu une situation rocambolesque, n'hésitez pas à nous le raconter en quelques lignes en laissant votre témoignage ici (n'oubliez pas de laisser vos coordonnées (courriel ou numéro de téléphone) pour que nous puissions vous contacter) ou à l'adresse suivante : alienor.vincotte@francetv.fr

Une sélection de témoignages sera mise en ligne à l'occasion de l'ouverture des épreuves du bac.