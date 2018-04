VIDEO. Australie : un crocodile marin et quatre requins dévorent le cadavre d'une baleine

Une première qui fait froid dans le dos. Un crocodile marin a été aperçu pour la première fois, en compagnie de quatre requins-tigres, en train de dévorer le cadavre d'une baleine au large de l'Australie, relève Sciences et Avenir, lundi 30 avril. La scène s'est déroulée au bord du récif Montgomery, à environ un kilomètre de la côte ouest. Sur une vidéo, on peut voir le cétacé long d'une quinzaine de mètres, un Megaptera novaeangliae, flotter sur le dos en état de décomposition avancée.



C'est en s'approchant du cadavre qu'un groupe de plongeurs a remarqué, lors d'une excursion en 2017, la présence d'un crocodile marin, aux côtés de quatre requins-tigres. Mesurant quatre mètres de long, le reptile n'a semble-t-il pas été gêné par la présence des requins, pourtant longs de trois mètres. "Un requin a eu un bref contact avec le crocodile et a semblé taper l'eau avec sa queue (...), relatent des chercheurs américains dans la revue Journal of Ethology, le 9 mars. Après cette interaction, le requin a rapidement quitté l'endroit."



S'il n'est pas rare de trouver des cadavres de baleines dépecés par des animaux opportunistes tels que des requins, voir un crocodile marin participer à un tel festin est inédit.