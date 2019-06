Vaches à hublot : appels injurieux et menaces contre le château de Sourches, confondu avec la ferme expérimentale

La propriétaire du château de Sourches a reçu une douzaine d'appels malveillants jeudi 20 juin.

La propriétaire du château de Sourches (Sarthe) a reçu une douzaine d'appels injurieux et menaçants jeudi 20 juin, rapporte France Bleu Maine. L'association de défense des animaux L214 a publié des vidéos de vaches à hublot à la ferme expérimentale de Sourches, située juste en face.

Bande d'assassins ! C'est dégueulasse ce que vous faites !"Appel anonyme

Plusieurs insultes à l'autre bout du fil et la vie de Bénédicte de Foucaud devient un enfer : "Salope, on aura ta peau !". Pourtant, ces appels malveillants sont infondés, les deux structures n'ont rien en commun, à part le nom du lieu.

"Aujourd'hui, on n'entend que le mot 'Sourches' sur les ondes, et je ne veux pas que les gens m'associent à ça et puissent croire que je les ai trahis, que je les ai trompés. La ferme, ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec le château", répète inlassablement la propriétaire.