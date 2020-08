Un nouveau cheval retrouvé mort, l'oreille coupée, en Saône-et-Loire

La série macabre d'équidés tués et mutilés se poursuit en France. Cette fois, c'est une pouliche d'un an et demi qui a été visée, près de Cluny.

Un nouvel équidé a été tué à Cortambert, près de Cluny (Saône-et-Loire), le week-end du 8 et 9 août 2020. L'une de ses oreilles a été coupée (photo d'illustration). (CLÉMENT SOUBIGOU / FRANCE-BLEU BREIZH IZEL)