Santé : les moustiques de retour plus tôt que prévu

Les moustiques sont pressés. Dans certaines régions de France, comme en Gironde, ils sont déjà de retour. Cette année, les conditions climatiques ont favorisé les éclosions multiples. Certains pullulent déjà, en effet, en banlieue de Toulouse (Haute-Garonne), alors qu'ils ne font d'habitude leur apparition qu'en été.

Le moustique tigre presque impossible à déloger

Originaires d'Asie du Sud-est, les moustiques tigres comptent parmi les plus redoutables. Ces insectes parviennent désormais à passer l'hiver en hibernant et se sont habitués aux pays tempérés. S'ils préfèrent les régions humides et les centres urbains, ils sont présents dans 42 départements et sont presque impossible à déloger. Des communes ont néanmoins décidé de s'y attaquer. Certaines utilisent ainsi une solution originale, consistant à accueillir des abris à chauves-souris, prédateurs naturels des moustiques.

Le JT

Les autres sujets du JT