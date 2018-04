Expliquez-nous... le moustique tigre

Le moustique tigre -ou aedes albopictus- est identifiable à ses rayures noires et blanches (CDC / BSIP)



Aussi appelé Aedes Albopictus, originaire au départ d'Asie du sud est, le moustique tigre s'est propagé de l'Asie à l'Océan indien, puis à l'Amérique, à l'Afrique et enfin à l'Europe. Il est présent aujourd'hui dans plus de 100 pays.

C'est au départ une espèce forestière -originaire de forets tropicales- qui s'est adaptée à l'environnement humain, à travers notamment le commerce international des pneus usagés.

Le moustique tigre est présent en France depuis 2004 et l'est de plus en plus.

Dengue, chikungunya, zika

Sa piqûre, en soi, est en général inofensive, mais le moustique tigre peut être porteur de la dengue, du chikungunya ou du virus zika. Il ne transmet pas en revanche le paludisme.

Seules les femelles peuvent transmettre des virus puisque seules les femelles piquent.

Le sang qu'elles prélèvent, sur les hommes, sur d'autres mammifères, sur des oiseaux, leur fournit les protéines nécessaires au développement des oeufs. Si le moustique femelle a, avant de s'intéresser à vous, piqué une personne porteuse d'un de ces virus il est susceptible de vous le transmettre.

Un moustique reconnaissable à sa couleur

Le moustique tigre est particulièrement petit. On le reconnait à ses rayures noires et blanches sur le corps et sur les pattes. Il pique plutôt le jour et est assez facile à écraser en vol. Sachez qu'une fois qu'il est installé, il peut proliférer très vite. Il suffit de quelques goutes d'eau dans une soucoupe, dans un pot de fleur pour que la femelle ponde des centaines d'oeufs. Le moustique tigre pond exclusivement près d'eaux stagnantes. Au contact de l'eau, les oeufs éclosent, donnent naissance à des larves qui se changent en nymphes puis en moustiques adultes, mâles ou femelles.

L'importance de la prévention et des signalements

Evitez, si vous vous trouvez dans une zone où des moustiques tigres ont été identifiés, de laisser stagner de l'eau, dans des soucoupes, sous les pots de fleurs, des arrosoirs, des jouets d'enfants.

Utilisez pour vous protéger des produits anti moustiques adaptés.

La protection passe aussi par le fait de signaler la présence de ces moustiques.

42 départements sont placés en vigilance rouge, neuf de plus que l'an dernier, en l'occurence les Hauts de Seine, l’Aisne, les Hautes Alpes, les Hautes Pyrénées, l’Ariège, la Lozère, l’Indre, le Maine-et-Loire et la Corrèze.

Les 33 départements déjà concernés l'an dernier et qui le sont toujours se trouvent essentiellement dans le sud et l'est de la France. Sont aussi concernés la Vendée et le Val de Marne.