Les restes d'un manchot aussi grand qu'un homme ont été retrouvés en Nouvelle-Zélande

"C'est l'un des plus grands manchots jamais découvert", se réjouit dans le Guardian (lien en anglais) Gerald Mayr, chercheur à l'Institut de recherche et musée d'histoire naturelle de Senckenberg à Francfort (Allemagne). En Nouvelle-Zélande, sur une plage de la région de l'Otago, les restes d'un ancien manchot datant de 55 à 60 millions d'années ont été retrouvés dans de la pierre. Sa spécificité ? L'animal semble avoir été aussi grand qu'un homme, puisqu'il mesurait 1m77.

Un manchot pas aussi "mignon" que ceux d'aujourd'hui

Les restes ont été retrouvés il y a plus de dix ans, mais "la pierre retenant les os fossilisés était si dure qu'il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour que les chercheurs puissent étudier les restes", explique le Guardian, qui donne des caractéristiques physiques de l'animal. D'après le journal britannique, les chercheurs affirment que le manchot pesait environ 100 kg, qu'il était marron et non blanc et noir comme aujourd'hui et qu'il avait un long bec. "Il semblerait qu'il était plus mince et pas aussi mignon" que les manchots d'aujourd'hui, ajoute Gerald Mayr.

Les chercheurs ont nommé cette nouvelle espère Kumimanu biceae, d'après le mot maori "kumi", en référence à un grand monstre, "manu", pour oiseau et "Bice", d'après le nom de la mère de l'un des chercheurs à l'origine de la découverte.