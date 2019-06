Quand la Méditerranée est polluée par les déchets plastiques

Il y a une semaine dans la baie de Marseille (Bouches-du-Rhône), 80 kayakistes se sont lancés dans une pêche aux détritus. Journée fructueuse : une tonne et demie récupérée en quelques heures. La Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. La France y est pour beaucoup. Parmi les 22 pays baignés par cette mer quasi fermée, c'est elle qui produit le plus de déchets plastiques : 4,5 millions de tonnes chaque année, soit plus de 66 kilos par personne.

11 000 tonnes de déchets se retrouvent dans la Méditerranée

Si 98% des déchets sont collectés, 2% se retrouvent dans la nature, soit 11 000 tonnes dans la Méditerranée. Parmi les victimes de ces déchets plastiques, les cétacés. Le WWF appelle la France à revoir sa politique d'utilisation et de gestion des plastiques. Elle lui demande notamment d'augmenter le taux de recyclage. Aujourd'hui, seuls 22% des déchets plastiques sont recyclés.

