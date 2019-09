L'Union internationale pour la conservation de la nature s'est penchée sur le sort des 454 espèces d'arbres implantées sur le sol européen.

Plus de 40% des espèces d'arbres présents en Europe sont menacées d'extinction. L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) tire la sonnette d'alarme, vendredi 27 septembre. Pour la première fois, l'UICN, basée à Gland (Suisse), publie une "Liste rouge" des arbres européens. Et à cette occasion, l'organisation s'est penchée sur le sort des 454 espèces d'arbres implantés en Europe. Parmi ces espèces, 42% sont considérées comme menacées et présentent donc un "risque élevé d'extinction", indique le rapport de l'UICN (lien en anglais).

Près de 60% des espèces endémiques en danger

En ce qui concerne les espèces dites endémiques (qui ne poussent qu'en Europe), 58% sont menacées et 15% sont en danger critique. L'introduction d'espèces envahissantes, l'exploitation non durable des forêts et le développement urbain sont les principales menaces à l'origine du déclin des espèces d'arbres sur le sol européen. Les maladies, la déforestation, l'élevage et la modification des écosystèmes, liés notamment aux incendies, sont autant d'autres dangers qui menacent les arbres sur le continent.