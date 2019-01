Japon : un thon rouge se vend 2,7 millions d'euros

Le jour n'est pas encore levé au marché Tsukiji de Tokyo (Japon) lorsqu'arrive le thon qui valait 2,7 millions d'euros et son acheteur, un restaurateur pas peu fier, qui se lance dans un clapping à la japonaise. Quelques heures plus tard, les pêcheurs eux-mêmes retiennent leur souffle. Ils s'attendent à battre un record, et la balance leur donne raison : plus de 278 kg. Le dernier record était de 222 kg en 2013, pour un thon acheté par le même restaurateur, Kiyoshi Kimura.

Une espèce en danger

Un thon conquis de haute lutte lors des premières enchères de l'année, lancées par la cloche. Un véritable rituel qu'aucun média ne voudrait manquer. C'est parti pour la vente de la plus belle pièce. Le gagnant laisse éclater sa joie. Le prix du thon rouge bat des records, car le nombre de poissons diminue alors que sa chair est très demandée. Partout dans le monde, les experts sont formels : c'est aujourd'hui une espèce en danger.

