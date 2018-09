87 tortues protégées saisies dans un appartement d'Arles

Les tortues étaient destinées à la revente, rapporte France Bleu Provence.

La police nationale et les inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont saisi 87 tortues d'Hermann et tortues grecques au domicile d'un particulier dans le centre-ville d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, rapporte jeudi 13 septembre France Bleu Provence.

Les tortues d'Hermann et les tortues grecques, des espèces protégées en voie de disparition, étaient élevées dans un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble. Elles étaient confinées dans des espaces trop petits, "les carapaces étaient sales, voire souillées" selon un inspecteur. Certains individus ont été prélevés dans leur milieu naturel et étaient destinés à la reproduction pour être revendus. Il s'agit d'un délit passible de peines d'emprisonnement.

Un autre vol en Corse il y a quelques jours

Les tortues peuvent se revendre jusqu'à 150 euros le spécimen selon Jean-Yves Bichaton, chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les Bouches-du-Rhône.

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 septembre, 56 tortues d'Hermann adultes ont également été volées, cette fois en Corse dans le parc A Cupulatta.