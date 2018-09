Corse du Sud : 56 tortues d'Hermann volées dans un parc animalier, une plainte déposée

Ce sont les soigneurs qui se sont aperçus lundi de la disparition des animaux. Le parc pense qu'il s'agit soit d'un vol pour faire du trafic de tortue, soit pour les remettre en liberté.

Une cinquantaine de tortues d'Hermann adultes ont été volées dans le parc A Cuppulata, consacré à cette espèce en Corse du Sud, dans la nuit de dimanche à lundi 10 septembre, rapporte France Bleu RCFM.

28 couples reproducteurs ont été dérobés

Ce sont les soigneurs qui se sont aperçus de la disparition des tortues lors de leur tournée matinale. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Les services des douanes et l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ont été prévenus.

Les professionnels du parc privilégient deux hypothèses pour ce vol. La première est le trafic animalier. "La tortue d'Hermann est le reptile le plus menacé de France", epxlique Pierre Moison, le directeur d'A Cuppulata. Il est donc très difficile d'acheter légalement ces tortues : il faut pour cela une carte d'identité internationale. "Heureusement, nos cartes sont sous coffre, donc on ne peut rien faire de ces tortues sinon du marché noir."

Deuxième hypothèse envisagée par les soigneurs : l'intervention de personnes opposées aux parcs et à la captivité des animaux, pour libérer ces tortues dans la nature. "Les reptiles comme les tortues d'Hermann sont porteurs de différents germes. En captivité, elles ont sélectionné ces germes, qui sont mortels pour les tortues sauvages", alerte Pierre Moisson. De plus, si les tortues d'Hermann ont été relâchées dans la nature, elle vont selon lui "entrer en compétition avec les animaux sauvages et manger le peu de nourriture qu'il y a."