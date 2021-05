Confinement : boom des adoptions de chiens, les associations mettent en garde contre l'abandon

Le berger australien est le chien préféré des Français. Un ingénieur en informatique a décidé de sauter le pas et d'en adopter un : avec le télétravail, il est plus présent pour s'occuper de son chiot. "C'est capital d'être là, pour le sortir et pour pas qu'il stresse. Et le télétravail va continuer, de trois jours par semaine", explique le Parisien. Le jeune chien a besoin de sortir jusqu'à six fois par jour. Au parc, il rejoint Simba, lui aussi un nouveau chiot dans le quartier.

Augmentation des abandons ?

La fermeture des salons et des animaleries a fait reporter la demande sur les éleveurs professionnels, qui voient leur activité exploser. Les chiots de l'élevage de Jeanne Guérin, dans le Calvados, se vendaient après leur naissance, mais ils sont désormais réservés plusieurs mois avant. La gérante doit souvent freiner les envies des acheteurs : pour l'achat d'un Akita Inu, une race à la mode particulièrement exigeante, Jeanne Guérin veille à ce que le futur propriétaire n'ait pas d'autres chiens. Les refuges craignent une augmentation des abandons après cette période de confinement.