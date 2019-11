VIDEO. Que devient le koala piégé par les flammes et secouru par une courageuse Australienne ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Il a un peu de mal parce qu'il ne peut pas se servir de ses pattes", explique une soigneuse. Brûlures dans les yeux, dents acérées… Prénommé Lewis, le koala souffre de brûlures au second degré sur de nombreuses parties du corps, dont le dessous de ses bras, son nez ou encore sur quelques unes de ses parties génitales. Son état reste donc grave et l'hôpital pour koalas de Port Macquarie où il est soigné estime qu'il n'a que 50 % de chances de survivre sur le long terme. "Il a des brûlures au deuxième degré et une petite zone où il est brûlé au troisième degré", explique-t-elle.

La sauveuse de Lewis se souvient avoir éteint le feu sur l'animal avec de l'eau. "C'est un animal sans défense qui allait droit devant les flammes", explique-t-elle. Ainsi, si Lewis fait partie des chanceux, son état de santé demeure cependant particulièrement fragile. Cheyne Flanagan, la directrice médicale de l'hôpital le qualifie du "pire cas" parmi les koalas blessés.

Depuis le début des incendies en Australie, des centaines de koalas ont péri.