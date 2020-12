Nemo, le chien d'Emmanuel et Brigitte Macron, mis en scène pour promouvoir une loi contre les abandons d'animaux

"Bonjour ! Je suis Nemo. Mon histoire commence par un abandon." Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux mardi 22 décembre, la présidence met en scène Nemo, le chien adopté par Emmanuel et Brigitte Macron à leur arrivée à l'Elysée. Il est accompagné de sous-titres, qui visent à sensibiliser à la problématique des abandons d'animaux, et mettent en avant le projet de la majorité sur le sujet.

Ce chien croisé de Labrador et de Retriever-Griffon, qui apparaît parfois aux côtés d'Emmanuel Macron quand il reçoit des dirigeants à l'Elysée, avait été adopté en 2017 dans un refuge SPA des Yvelines.

"Adoptez, mais adoptez en conscience"

"Comme je l'ai été, 100.000 animaux sont abandonnés chaque année", poursuit le texte. "Alors à Noël, adoptez-les. Mais adoptez en conscience".

La vidéo, postée sur les comptes d'Emmanuel Macron sur Instagram, Snapchat, Tiktok et Facebook, se poursuit par une présentation d'un "plan d'action" pour favoriser l'adoption, auquel le plan de relance consacrera 20 millions d'euros.

Une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale sera discutée en janvier par le Parlement. Un certificat de sensibilisation devrait être créé, et remis pour toute acquisition d'un futur animal, et "la maltraitance sera plus fortement sanctionnée", indique la vidéo de la présidence.