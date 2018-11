VIDEO. Cet ourson qui a ému le web était en fait en danger à cause du drone qui le filmait

La séquence montre un ourson en grande difficulté pour tenter de rejoindre sa mère en haut d'une montagne. Mais derrière la leçon de courage partagée par de nombreux internautes, la vidéo soulève la question de la mise en danger des animaux à cause de l'intervention humaine.

La vidéo, partagée sur Twitter samedi 3 novembre, a été vue plus de 16 millions de fois. C'est Ziya Tong, présentatrice de la chaîne Discovery Channel, qui a partagé cette séquence dans laquelle on peut voir un ourson échouer à plusieurs reprises l'escalade d'une montagne enneigée pour rejoindre sa mère. Malgré la difficulté, il retente sa chance inlassablement, avant de finir par y arriver. La vidéo et le suspense de la séquence ont bouleversé de nombreux internautes.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IMHIM (@ziyatong) 3 novembre 2018

Mais des voix se sont élevées pour dénoncer l'auteur – non identifié – de ces images tournées à l'aide d'un drone. En effet, à partir à 1'10, on peut voir que le drone se rapproche de l'ourson et de sa mère car l'animal semble sur le point de réussir son ascension, rapporte Le Figaro. Mais ce rapprochement effraie l'ourse, qui donne un coup de patte et entraîne la chute de son ourson.

"Irresponsable"

"Respectez les animaux en leur laissant leur espace et ne partagez pas une vidéo où ils sont clairement en détresse ou en danger uniquement parce que quelqu'un a voulu réaliser une séquence virale", écrit ainsi Jacquelyn Gill, biologiste de l'université du Maine (Etats-Unis). Elle qualifie même le pilote de drone d'"irresponsable".

Harassing wildlife for a photograph, a selfie, or a video is never okay. Respect animals by giving them space, and don’t share posts where animals are clearly in distress or in danger just because someone wanted to go viral. — Dr. Jacquelyn Gill (@JacquelynGill) 4 novembre 2018

The video going around of a bear cub scrambling up a snowy cliff to get back to its distressed mother is being shared as a heartwarming metaphor for persistence. It’s not. It’s a dangerous stunt by an irresponsible drone operator who should know better. — Dr. Jacquelyn Gill (@JacquelynGill) 4 novembre 2018

Interpellée par plusieurs spécialistes, Ziya Tong a depuis partagé un tweet qui propose un guide de bon usage des drones pour étudier respectueusement la faune.