VIDEO. Affronter un lion au tir à la corde : le jeu controversé d'un zoo anglais

Les défenseurs de la cause animale dénoncent un "jeu cruel". Les visiteurs du zoo de Dartmoor, dans le sud-ouest du Royaume-Uni, ont la possibilité de prendre part à un défi d'un genre très particulier : affronter un lion ou un tigre au tir à la corde. Le principe ? Envoyer dans l'enclos des félins un morceau de viande attaché à une chaîne. Les visiteurs, moyennant 15 livres (17 euros) par personne, doivent ensuite tirer sur cette dernière pour arracher de la gueule de la bête le quartier de viande.

Un jeu qui ne plaît pas à tous, surtout aux défenseurs des animaux. Plus de 2 000 personnes ont signé une pétition pour mettre fin à cette pratique, rapporte The Guardian (en anglais). L'auteur de la pétition décrit cette attraction comme "cruelle et montre un manque total de respect pour ces magnifiques animaux sauvages".

Le zoo de Dartmoor a, de son côté, indiqué qu'il alternait chaque jour entre son lion et son tigre, et que les félins n'étaient "pas obligés de participer de quelque manière que ce soit" et que l'exercice permettait d'encourager l'animal à réagir et à "utiliser ses instincts naturels pour chasser", rapporte la BBC.