Parc offshore de la baie de Saint-Brieuc : la construction du site provoque déjà de nombreuses polémiques

Au cœur des débats, la transition énergétique n’est pas une question simple. Longtemps, les spécialistes avaient cru que les projets éoliens allaient fédérer les opinions comme une solution, mais il n’en est rien, ils suscitent fracture et opposition.

Le parc offshore de Bretagne dans la baie de Saint-Brieuc qui devrait sortir de mer en 2023 provoque déjà des polémiques. Ce mastodonte des mers est devenu la bête noire des manifestants pour la défense des océans. Un groupe de trois personnes est venu contrôler l'impact des travaux sur la vie marine grâce à un hydrophone. Les jours de forage, des bruits sourds sont audibles sur l'hydrophone. Le volume de ces bruits peuvent monter jusqu'à 200 décibels.



"Les animaux vivent dans une discothèque permanente"

Cette pression est insoutenable, voire mortelle pour les espèces vivantes sur le site. "Ce bruit crée un brouillard constant qui cache les sons de la vie marine. On n'entend aucun son biologique naturelle", explique Guyom Pavesi, ingénieur du son. "On met une couche supplémentaire de bruit sur un bruit qui est déjà difficilement supportable pour les animaux. Les scientifiques estiment que les animaux vivent déjà dans une discothèque permanente", ajoute Natacha Rault, co-responsable de la mission et pilote du bateau des militants pour la défense des océans.