Normandie : les phoques, attraction touristique de l'été

Tous les jours à marée basse, on peut les apercevoir. Des phoques se prélassent sur un banc de sable dans l'estuaire de l'Orne, au nord de Caen (Calvados). Depuis sept ans, ils sont de retour dans la baie. Sur l'autre rive, leurs ange gardien veillent sur eux. Chaque été, une association recense les mammifères et les surveille.

23 phoques aperçus cet été

De plus en plus nombreux, les phoques deviennent une attraction pour les touristes. "J'essaie de prendre une photo, d'immortaliser", sourit l'un d'eux. Mais certains promeneurs ne respectent pas toujours la tranquillité des mammifères, qu'il est conseillé de ne pas approcher à moins de 300 mètres. "Plus ils repartent à l'eau, plus ils risquent de déserter complètement l'estuaire", met en garde Mélissande Gaultier, membre du groupe Mammalogique Normand. Pour continuer à cohabiter avec cette espèce protégée, des communes normandes ont même établi un périmètre de sécurité. Tout franchissement coûtera 750 euros. Cet été, 23 phoques ont été aperçus dans l'estuaire, un record.