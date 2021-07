Calvados : un refuge pour protéger les phoques

La baie de Sallenelles est un écrin de nature qui se love sur la côte du Calvados. Entre terre et mer, une flore aquatique et une flore inattendue sont à y observer. Une colonie de 23 veaux marins s'est installée sur les bancs de sable. Un retour de l'espèce ici depuis seulement quelques années. L'été est la saison de mue pour les plus jeunes, facilement stressés par la présence de l'homme. "Il y a beaucoup de dérangements, beaucoup de méconnaissance, les gens s'approchent et pensent qu'il faut les remettre à l'eau lorsqu'ils se posent sur les plages alors que finalement les phoques viennent juste dormir sur les plages", explique Mélissande Gaultier, chargée de mission mammifère marins.



Des guides sensibilisent les tourites

Tout l'été, des guides bénévoles accompagnent les touristes pour les sensibiliser aux bons gestes. "On n'en a jamais vu, on n'est pas à côté mais on est au plus près et puis les observer à la longue vue pour les enfants c'est une activité un peu fashion", explique cette touriste. La présence des phoques ravis petits et grands.