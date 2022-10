Alimentation : le succès de la viande végétale ne se dément pas

Dans un établissement du 9e arrondissement de Paris, aucune trace de viande animale. Ici, le steak et le bacon sont à base de protéines végétales. Les plats surprennent même les amateurs de viande. "C'est hyper bon en fait, tout simplement. C'est savoureux, c'est une belle surprise", confie un client. Aujourd'hui, plus d'un tiers des Français déclare réduire sa consommation de viande animale.

Les rayons de la grande distribution s'élargissent

Dans le 11e arrondissement de Paris, une start-up s'est lancée dans la fabrication de bacon et lardons végétaux. "La recherche, c'est une partie très importante pour nous. (…) On va venir justement tester la mache, les différentes notes aromatiques, pour essayer de reproduire tout ce qu'on aime dans la viande animale", explique Nicolas Schweitzer, cofondateur et directeur général de La Vie. Les rayons des supermarchés s'élargissent également, et les consommateurs ont désormais l'embarras du choix. D'ici dix ans, les produits végétaux pourraient représenter 10% du marché de la viande, à échelle mondiale.