Les Français très sensibles à la cause animale, selon un sondage

L'Homme, meilleur ami du chien ? Les Français sont en tout cas très sensibles à la cause animale, révèle un sondage Ifop pour la Fondation Brigitte Bardot, mercredi 19 août. Sept Français sur dix (70%) se disent "en faveur du développement de méthodes substitutives" visant à l’interdiction, d'ici une dizaine d’années, de toute méthode d'expérimentation sur des animaux (73% de Français favorables).

Alors que la saison estivale constitue un pic dans le taux d'abandon d’animaux de compagnie, une nette majorité des Français se déclare en faveur d'une mesure interdisant la vente d'animaux via des petites annonces, les réseaux sociaux ou les animaleries (72%), pour lutter contre ce phénomène d’abandon saisonnier, relève l'Ifop.

Sept Français sur dix en faveur des cirques sans animaux sauvages

Par ailleurs, l'adhésion à la chasse à courre décline, avec 82% des personnes se positionnant contre cette pratique, contre 73% en 2005. Les conditions d'élevage et d’abattage des animaux font aussi l’objet d'une préoccupation accrue : 82% des sondés se disent favorables à l'interdiction de l'élevage en cage d'ici cinq ans, 91% pour l'obligation d'un accès extérieur pour tous les animaux d’élevage dans un délai de 10 ans, et 86% souhaiteraient que l’étourdissement avant l'abattage soit obligatoire en toute circonstance.

Les Français se montrent également sensibles à la cause des animaux sauvages. Plus de sept sur dix (73%) sont pour un accompagnement des pouvoirs publics des cirques vers des spectacles sans animaux sauvages, et 77% pour l’interdiction de l'élevage des animaux dans le seul but de commercialiser leur fourrure.

Preuve de cet engouement, la campagne en vue d'organiser un référendum d'initiative partagée (RIP) contre la maltraitance animale a franchi le 17 août le cap des 500 000 signatures, un mois et demi après son lancement.