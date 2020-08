"Intégristes", "illuminés"... Quand Eric Dupond-Moretti s'en prend aux "ayatollahs de l'écologie"

"Ce livre, les ayatollahs de l'écologie s'en serviront pour allumer le barbecue où ils cuiront leurs steaks de soja". Ainsi s'exprime Eric Dupont-Moretti dans la préface du livre de Willy Schraen, le président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), en librairie mardi 18 août. Dans ce texte, écrit avant son arrivée au ministère de la Justice, que le JDD révèle dimanche 16 août, l'ancien avocat assume complètement sa passion pour la chasse. "Ils veulent que nous ayons honte d’être chasseur, (...) nous culpabiliser d’être ce que nous sommes, car nous sommes aussi notre passion" écrit l'ancien ténor des barreaux, lui-même passionné de chasse.

Dans la préface de cet ouvrage intitulé Un chasseur en campagne, Eric Dupont-Moretti dit aussi tout le mal qu'il pense des défenseurs de la cause animale, en les comparant tour à tour à des "illuminés", des "intégristes", en critiquant l'"extrémisme" et le "dogmatisme aveugle" de ceux qui voient les chasseurs "comme des meurtriers".

Quand je tue un perdreau, je n'ai pas honte. Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justicedans la préface d'un livre

Ce livre, Eric Dupont-Moretti le qualifie de "petit bijou". Il estime "qu'il est fait pour que les chasseurs relèvent la tête. Enfin !".

Très critiquée, cette préface du livre du président des chasseurs français a poussé le ministre à s'expliquer. Celui qui est devenu garde des Sceaux depuis l'écriture de ce texte a voulu rappeler dans un tweet, dimanche, "avoir toujours été" un "défenseur du climat et de la nature".

1/2 Ai-je à un seul moment remis en cause la lutte contre le réchauffement climatique comme je peux le lire depuis ce matin ? On peut être contre l’interdiction d’une certaine chasse et défenseur du climat et de la nature, comme je le suis et l’ai toujours été.