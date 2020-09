Un suspect en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les chevaux mutilés

D. Schlienger, S. Neumayer, E. Pelletier, O. Poncelet, J. Boulesteix, C. Roch, France 3 Bourgogne, J. Pires

Grâce à son portrait-robot, un ancien gendarme affirme avoir reconnu le principal suspect dans l’affaire des chevaux mutilés. L’homme a été placé en garde à vue, et est soupçonné d’avoir torturé des chevaux. Le propriétaire avait surpris fin août deux agresseurs en train de mutiler ses bêtes. "Je l’ai vu comme je vous voyais", raconte Nicolas Damejean au journaliste de France Télévisions.

Des antécédents de violence envers les animaux

"Son visage est gravé dans ma tête, on n’oublie pas son agresseur", ajoute-t-il. Pour l’instant, le propriétaire et le suspect n’ont pas été mis en confrontation. L’homme en garde à vue, d’origine turque et âgé de 50 ans, a un profil intéressant. Il a en effet des antécédents avec des affaires d’actes de cruauté envers les animaux, notamment en Allemagne. Pour l’instant, l’homme nie les faits. Son domicile était perquisitionné, lundi 7 septembre au soir.

