Australie : l'amitié entre une pie et un Bull-Terrier préservée

En Australie, Molly la pie et Peggy le Bull-Terrier partagent leur amitié sur les réseaux sociaux. Elle a failli être menacée après que des internautes ont dénoncé une maltraitance animale, et ont décidé de porter plainte. Les propriétaires ont fait appel, et les animaux leur ont finalement été restitués.

Des bonds dans leur jardin et des câlins sur le sentier : Molly la pie et Peggy le Bull-Terrier sont inséparables. En Australie, sur les réseaux sociaux, ils partagent leur amitié sans prise de bec. Leurs 700 000 abonnés suivent de près leurs aventures. Mais certains internautes ont dénoncé une maltraitance animale, et ont décidé de porter plainte auprès des autorités australiennes. Peggy et Molly ont alors été séparés. Les maîtres doivent suivre une formation Les propriétaires des animaux ont dénoncé une injustice et ont fait appel de cette décision. Cette histoire d'amitié s'est même invitée dans la vie politique australienne. Après délibération, les élus ont restitué Peggy et Molly à leurs propriétaires, mais à une condition : les maîtres doivent suivre une formation pour pouvoir s'occuper de leurs animaux. Les deux amis vont pouvoir envisager l'avenir paisiblement.





