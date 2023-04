Alpes-Maritimes : le village de Breil-sur-Roya fortement touché par la sécheresse

La commune de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) a enregistré un triste record. Il n'y a eu que deux jours de pluie depuis le début de l’année. Cette situation inquiète les habitants et les agriculteurs.

Sur les hauteurs de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), l’exploitation de Mickaël Viale est touchée de plein fouet par la sécheresse. Il lui est impossible d’alimenter correctement ses 600 brebis et autant d’agneaux. "Le problème actuellement c’est qu’il ne pleut pas. On ne va pas avoir assez de ressources en herbe dans les prochains jours", déplore l’éleveur. Durement touchée par la tempête Alex en 2021, la commune de Breil-sur-Roya connaît de nouveau une situation préoccupante. Depuis le début de l’année, il n’y a eu que deux jours de pluie.



Des inquiétudes pour cet été

Sur les réseaux sociaux, le maire en appel à la citoyenneté des habitants. Des mesures que les citoyens assurent appliquer. "On se brosse les dents, on coupe l’eau. On se lave les mains, même principe. On ne reste pas 30 ans sous la douche", indique une femme. Au village, tout le monde est inquiet pour cet été. "Il y a un risque réel que cet été, […] le village de Breil ne soit plus approvisionné en eau potable", s’inquiète l’édile (LR), Sébastien Olharan. Dans l’urgence, un tuyau a été installé pour capter une source, située un peu plus haut dans le vallon. Des travaux de forage sont également prévus dans les semaines qui viennent.