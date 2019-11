Des internautes ont suspecté une mise en scène, mais l'élue locale comme les pompiers confirment l'authenticité de ce geste héroïque.

L'histoire serait-elle trop belle pour être vraie ? N'a-t-elle pas été mise en scène à des fins électoralistes ? Des lecteurs de franceinfo ont fait part de leur scepticisme devant la vidéo relayée sur Twitter par Lyon Mag, samedi 16 novembre, du geste héroïque de Myriam Fogel-Jedidi. L'élue locale, tête de liste Les Républicains aux prochaines élections municipales dans le 1er arrondissement de Lyon, a été filmée en train de porter secours d'un homme sur le point de se noyer, dans le Rhône.

Sur ces images, on voit l'élue locale rejoindre une péniche par un cordage, à la force des bras. Une fois sur l'embarcation, elle enjambe une passerelle et attrape une corde qu'elle lance à l'homme en difficulté, pour qu'il s'y agrippe. Le tout en bottes à talons hauts.

Vidéo du sauvetage d'un jeune homme tombé dans le Rhône à Lyon par @MyriamFOGEL_J, tête de liste d'@blanc_etienne, filmée par les militants LR pic.twitter.com/bOWnQhJWBp — Lyon Mag (@lyonmag) November 16, 2019

Ce matin-là, Myriam Fogel-Jedidi se trouve aux côtés d'Etienne Blanc, candidat LR à la mairie de Lyon, et de son équipe de campagne, pour une opération de ramassage des déchets sur les quais du Rhône, raconte-t-elle à franceinfo. Les tweets d'un militant et d'un autre candidat le confirment (ici ou là). Etienne Blanc est le premier à voir l'homme en train de se noyer, selon Myriam Fogel-Jedidi. "J'ai vu Etienne Blanc accourir, monter sur le ponton d'une péniche, détacher des cordes et demander de l'aide avec fermeté", raconte-t-elle. Myriam Fogel-Jedidi s'exécute. Pendant ce temps, un des membres de l'équipe de campagne téléphone aux pompiers.

Une candidate très sportive

"J'ai vu cette personne dans l'eau. Elle ne bougeait plus. Elle avait une capuche qui lui couvrait le visage. J'ai voulu tout de suite me porter auprès d'elle, explique l'élue lyonnaise. "J'ai vu deux passerelles, mais il y avait une clôture métallique qui m'empêchait de passer. C'était impossible. J'allais tomber dans l'eau si j'essayais." La scène a été filmée par un des militants présents.

J'ai vu cette corde : c'était le seul moyen d'accès.Myriam Fogel-Jedidi à franceinfo

Myriam Fogel-Jedidi assure qu'elle n'a pas hésité un instant. "J'ai fait beaucoup de sport : de la gymnastique, de la danse, je suis championne de judo neuvième dan. Je me suis dit que je pouvais le faire. J'ai plongé vers la corde", raconte-t-elle encore. "J'ai balancé mon écharpe pour ne pas prendre le risque de m'étrangler, j'ai balancé mes gants, parce qu'il faut avoir la sensation de la corde entre les mains pour être sûr d'avoir le bon geste."

La traversée semble durer "une éternité". "La corde n'était pas assez tendue pour que je me mette à califourchon. J'ai voulu me redresser, mais je risquais de basculer très facilement. Il fallait se balancer comme une gymnaste."

Ce n'était pas la tenue sportive la plus adaptée.Myriam Fogel-Jedidi à franceinfo

La candidate sent l'urgence. "Je suis allé auprès de lui, l'encourager, lui dire qu'on était là, que les secours arrivaient... Je voyais bien qu'il était figé, comme un glaçon. Il avait de plus en plus de mal à relever la tête pour prendre de l'air." Myriam Fogel-Jedidi hésite à sauter à l'eau, pour ramener l'homme vers la berge. "Je fais beaucoup de bateau, je connais bien l'eau et mes limites. J'ai vu ma mère tomber dans l'eau. Je sais qu'on nage très mal avec des vêtements. Avec mes bottes et mon manteau, j'allais être engoncée. Si je sautais et que je l'embarquais vers le fond, ça aurait pu être la catastrophe. Il allait tomber à pic. Et je n'étais pas sûre de pouvoir le ramener à moi. Il risquait d'être un poids mort."

Un homme "en urgence absolue", selon les pompiers

C'est à ce moment que les sapeurs-pompiers arrivent. Il est environ 8h15, selon eux. Les "sauveteurs aquatiques" se mettent à l'eau pour ramener "la victime sur la rive". L'homme était "accroché au câble d'une péniche". Les sapeurs-pompiers lyonnais précisent que l'homme est alors "en état d'hypothermie" et "en urgence absolue" à leurs yeux. La victime a été prise en charge par le Samu et hospitalisée.

J'ai essayé de faire des choix réfléchis, de ne pas créer de sur-accident. Je ne veux pas que tout le mérite me revienne. Ce n'est pas la réussite d'une personne. Un sauvetage, c'est un acte collectif.Myriam Fogel-Jedidi à franceinfo

Selon l'élue locale, l'homme tombé l'eau est sain et sauf. "Il vit, il se remet, il est fatigué", assure-t-elle, sans vouloir en dire plus. "C'est dommage d'arriver à penser que quelqu'un qui a des responsabilités puisse avoir l'idée de faire une telle mise en scène, déplore la candidate. C'est une issue heureuse, mais ça aurait pu ne pas être le cas."

Myriam Fogel-Jedidi déclare n'avoir réalisé ce qu'elle avait accompli qu'en rencontrant les sapeurs-pompiers. "Jusque-là, j'étais très mal à l'aise, dit-elle. Je n'étais pas sûre d'avoir pris la bonne décision. Mais les pompiers m'ont félicité pour ma prouesse gymnique. Ils m'ont réconfortée."