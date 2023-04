Désintox. Non, Poutine n'était pas en Afrique ces derniers jours.

Une vidéo largement partagée sur Tik Tok et likée plus de 10 000 fois semble montrer le président Russe en visite en Afrique du Sud.

D’où vient l’intox ?

Une vidéo largement partagée sur Tik Tok - et likée plus de 10 000 fois - semble montrer le président Russe en visite en Afrique du Sud. L’homme qui publie cette vidéo se filme en gros plan et invective la CPI, la Cour pénale internationale. Il demande : « Poutine est actuellement en Afrique du Sud. Allez maintenant l’arrêter, allez-y, vous vous moquez de qui ? »

Le 17 mars, soit une dizaine de jours avant la diffusion initiale de cette vidéo, la Cour pénale internationale avait en effet émis un mandat d’arrêt contre Poutine. En cause : sa responsabilité dans les crimes de guerre commis dans le contexte de la guerre en Ukraine. Ce qui, en théorie, complique grandement ses déplacements à l’étranger, notamment dans les 123 pays qui ont ratifié le statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, dont l’Afrique du Sud.

Pourquoi c’est faux ?

En réalité, Vladimir Poutine n’a pas mis les pieds en Afrique du Sud. Du moins pas récemment. Les images relayées ici remontent en fait à plusieurs années. Et ne concernent pas une visite en Afrique du Sud. Pour en avoir le coeur net, il suffit de faire une recherche d’image inversée, à partir d’une capture d’écran de cette vidéo. Rapidement, nos recherches nous renvoient vers le site officiel du Kremlin. Où un communiqué relate une rencontre qui a eu lieu… en mai 2015.

A cette date, Vladimir Poutine recevait alors, en Russie, l’ancien président d’Afrique du Sud, Jacob Zuma. Et en profitait pour souligner les « relations particulières » entre les deux pays, présentant l’Afrique du Sud comme « le premier partenaire sur le continent africain » de la Russie.