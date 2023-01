Désintox. Non, l'arrestation de Greta Thunberg n'était pas une mise en scène.

Mardi 17 janvier, l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg a été arrêtée avec d’autres militants lors d’une manifestation aux abords de la plus grande mine de lignite à ciel ouvert d’Allemagne.

D'où vient l'intox?

Mardi 17 janvier, l’activiste écologiste suédoise Greta Thunberg a été arrêtée avec d’autres militants lors d’une manifestation aux abords de la plus grande mine de lignite à ciel ouvert d’Allemagne. Des photos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant Greta Thunberg tenue puis soulevée par des policiers, lors de l’évacuation.

Mais une autre vidéo a circulé, dans laquelle la militante photographiée aux côtés de policiers immobiles, donne l’impression de poser pour la presse. On y voit la jeune femme s’amuser de la situation. Cette séquence a été commentée comme la preuve de la «mise en scène» d’une «fausse arrestation».



Pourquoi c'est faux ?

Le service de police qui a coordonné l’intervention confirme à Désintox que l’arrestation était bien réelle, et que les policiers sur les photos et la vidéo étaient bien de vrais policiers. Quant au climat détendu de l’interpellation, la même source s’en félicite, invoquant le souci des forces de l’ordre de laisser la presse faire son travail : « Il nous tenait à cœur, en tant que police, de permettre la couverture médiatique et de garantir la protection des journalistes dans les situations critiques. Les journalistes ont donc pu faire leur travail et prendre des photos». La police précise qu'après quelques heures, l'activiste a été libérée et ne sera pas poursuivie. Seuls les militants ayant franchi les barrières de sécurité feront l'objet d'une procédure judiciaire.