Désintox. Non, il ne reste pas 15 000 soignants non vaccinés suspendus

Plusieurs personnalités militent pour la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid-19, en affirmant que cela permettrait de soulager l'hôpital. Le chiffre de 15 000 professionnels est souvent mis en avant.

Plusieurs personnalités militent pour la réintégration des soignants, en affirmant que cela permettrait de soulager l'hôpital. Le chiffre de 15 000 professionnels est souvent mis en avant. Que ce soit par la comédienne Anny Duperey sur C8, mais aussi Nicolas Dupont-Aignan ou encore le magazine Valeurs Actuelles .

Problème : ce chiffre, qui n’était qu’une estimation, remonte à octobre 2021 et la mise en place de l'obligation vaccinale. Le ministre de la Santé de l’époque, Olivier Véran, avait déclaré que 15 000 soignants, non vaccinés, étaient « suspendus ou suspendables ».

Les soignants n’étaient alors pas les seuls concernés. Ce décompte incluait d’autres personnels.

Surtout, très rapidement, un grand nombre de suspensions avaient été levées. Dès la fin du mois, Olivier Véran avait ainsi assuré que « les deux tiers des soignants suspendus étaient revenus au travail une fois vaccinés ».

Reste qu’il est difficile, encore aujourd’hui, d’obtenir un chiffre précis. En juillet dernier, Olivier Véran indiquait que sur le seul parc hospitalier « 600 infirmières sur 240 000 sont suspendues, et 75 médecins et pharmaciens, sur 85 000 ».

Le nouveau ministre de la santé François Braun a lui évoqué, tout compris, un total de 1050 infirmiers suspendus.

À défaut d'un chiffre global précis, des exemples locaux permettent de comprendre que le chiffre de 15 000 n'est plus d'actualité. Au CHU de Nice, près de 450 personnes (sur 7 500 personnels) avaient été suspendues par la direction de l’hôpital dès septembre 2021, pour non-vaccination ou vaccination incomplète. Aujourd’hui, elles ne sont plus que onze, dont sept soignants et quatre membres des services administratifs ou techniques, d’après les informations transmises par l’hôpital à Désintox.

