Viols en série en forêt de Sénart : l'accusé condamné à 20 ans de réclusion en appel

La cour d'assises d'appel de Paris a délibéré 14 heures avant de condamner, de nouveau, Aïssa Zerouati, à 20 ans de réclusion pour plus d'une trentaine de faits de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées, en forêt de Sénart, entre 1995 et 2000. La décision du tribunal a été rendue dans la nuit de jeudi à vendredi 22 octobre.

Ce père de famille de 46 ans a été reconnu coupable des faits reprochés, qu'il avait continué de nier farouchement lors des débats en appel, puis finalement condamné à la même peine qu'en première instance.

L'accusé confondu par des traces ADN

Le "violeur de la forêt de Sénart", comme l'a surnommé la presse, avait semé l'effroi durant cinq années parmi les joggeuses et promeneuses de la vaste forêt située à 25 km au sud-est de Paris, qu'il agressait sans quitter son casque intégral de moto. L'accusé a finalement été confondu par des traces ADN (sang et sperme) retrouvées sur une moitié de ses victimes.

Le mode opératoire récurrent et les témoignages concordants des plaignantes sur l'apparence physique de l'agresseur ont permis aux enquêteurs de conclure au caractériel sériel des infractions. Aïssa Zerouati avait été mis en examen en 2015 pour 34 faits de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles aggravées - certaines victimes étant enceintes ou âgées et ayant été parfois menacées d'une arme.