Violences conjugales : le "pacte nouveau départ" du gouvernement vise à "aider les femmes" face à leur conjoint

Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, est l’invitée des "4 Vérités" de France 2, jeudi 3 mars.

Le "pacte nouveau départ", qui vise à aider des femmes qui veulent partir après des violences conjugales, doit être annoncé, vendredi 3 mars. "Je vais lancer la première expérimentation de ce dispositif dans le Val-d’Oise. C’est un dispositif qui est destiné à aider les femmes qui se sentent en situation de danger auprès de leur conjoint violent, à s’extraire des griffes de celui-ci", précise Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances, sur le plateau des "4 Vérités".

Une généralisation progressive jusqu’à fin 2025

Que contient ce pacte ? "Il suffira qu’elles aillent voir soit une association, soit un médecin, soit qu’elles aillent à la police, auprès d’un maire dans un village. Cette personne qui va les accueillir va pouvoir signaler cette situation et puis, ensuite, contacter un seul référent. Ce référent va déclencher auprès des autres partenaires toutes les aides dont elles peuvent avoir besoin pour reprendre un envol", détaille Isabelle Rome. Le dispositif doit être peaufiné sur 12 semaines dans le Val-d’Oise, puis être étendu à quatre autres territoires, dont un rural et un d'outre-mer. Puis une généralisation progressive jusqu’à fin 2025.

Quels types d’aides sont visées ? "Cela peut être une allocation, une aide pour son retour à l’emploi, pour son retour à la formation, pour la garde d’enfant, un accompagnement psychologique et un hébergement d’urgence si besoin. Et cela sans qu’elle ait besoin de frapper à toutes les portes", confie la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances.