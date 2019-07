Féminicides : des centaines de personnes rassemblées à Paris pour demander des mesures immédiates

Parmi elles, 74 portaient des couronnes de fleurs, soit le nombre de féminicides recensés depuis le 1er janvier.

Une manifestation pour interpeller le gouvernement. Samedi 6 juillet, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour réclamer des mesures immédiates et des moyens accrus pour lutter contre les féminicides, à l'appel d'un collectif de familles et proches de victimes. Parmi elles, 74 portaient des couronnes de fleurs, soit le nombre de féminicides recensés depuis le 1er janvier.

et, à la demande de Muriel Robin, 74 secondes de bruit contre l’indifférence et le silence #StopFeminicides #ProtégeonsLes pic.twitter.com/wcfqboWHj7 — laure bretton (@laurebretton) July 6, 2019

Dans l'assistance figuraient notamment la chanteuse Yael Naim et les comédiennes Julie Gayet, compagne de l'ancien président François Hollande, et Muriel Robin. Cette dernière a appelé les manifestants à observer symboliquement "74 secondes de bruit et de colère", et a interpellé le président Emmanuel Macron : "Vous avez parlé de cause nationale : où en êtes-vous ? Combien coûte la vie d'une femme ?"

"Mettre fin à ce massacre"

Le collectif à l'origine du rassemblement avait signé une tribune dans Le Parisien dimanche dernier, appelant Emmanuel Macron à "mettre fin à ce massacre" et réclamant la convocation d'un "Grenelle des violences faites aux femmes" avec la police, la justice, l'école, les services sociaux, les entreprises et les associations.

En hommage aux femmes assassinées, aux familles endeuillées et pour dénoncer le silence face aux féminicides, le public est invité à s’assoir symboliquement sur la Place de la République à Paris. #AFP pic.twitter.com/4GDmunRnnS — Myriam Adam (@AdamMimi) July 6, 2019

Il souhaite le traitement systématique des plaintes, l'octroi de l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, un hébergement d'urgence et des ordonnances de protection pour les victimes. Mais aussi des bracelets électroniques pour les conjoints violents, un dispositif que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé lundi dernier vouloir "généraliser".