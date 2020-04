Nancy : un homme, soupçonné de violences conjugales, gravement blessé à coups de couteau

Une femme, son frère et un enfant d'un an sont actuellement en fuite.

Un père de famille a été retrouvé ensanglanté dans un appartement de Vandoeuvre-les-Nancy, commune située dans l'agglomération de Nancy (Meurthe-et-Moselle), jeudi 9 avril. Ce dernier était soupçonné de violences conjugales sur sa conjointe, qui a pris la fuite avec son frère, a appris l'AFP auprès du parquet de Nancy, confirmant une information de L'Est républicain.

Venu depuis le département de l'Hérault, le frère de la concubine de la victime aurait eu une altercation avec le conjoint de sa soeur. Il lui aurait alors "donné trois coups de couteau (deux dans la cuisse et un dans le flan gauche)" avant de quitter avec sa soeur l'appartement "en laissant la victime blessée sans que les secours ne soient appelés", selon le récit du procureur.

L'homme blessé a été hospitalisé et "son pronostic vital n'est plus engagé", a ajouté François Pérain. En fuite, le frère et la soeur "sont recherchés sur tout le territoire national", a-t-il indiqué. Selon L'Est Républicain, ils seraient partis avec l'enfant du couple âgé d'un an.